FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL Labane répond aux contestataires

La sélection nationale prépare la CAN 2018

Les membres contestataires ont soulevé l'«absentéisme» fréquent du président de la FAHB, tout en regrettant ses décisions prises d'une manière unilatérale.

Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB) Habib Labane a qualifié d'«antiréglementaire» le courrier signé par neuf des 12 membres du Bureau fédéral de la FAHB relative à la gestion de l'instance fédérale, soulignant que ce genre de comportement est «inadmissible visant à déstabiliser la fédération», à la veille de la coupe d'Afrique des nations 2018 au Gabon (17-27 janvier). «Je dénonce ce genre de comportement qui porte un coup à la sérénité du handball national.

L'entreprise régie en interne et menée par Ahmed Chaouche a pour but de déstabiliser la fédération, son action est antiréglementaire. C'est quelqu'un qui faisait partie de la liste du candidat perdant (Khelifi Taoufik, ndlr) lors des dernières élections. Il est aujourd'hui membre de l'actuel Bureau fédéral», a affirmé le président de la FAHB. Dans le courrier adressé au premier responsable de la fédération, les neuf membres du BF ont dénoncé les «graves dérives» relatives à la gestion de l'instance fédérale. «Mis à part une réunion de prise de contact et de répartition des postes de manière informelle, aucun procès-verbal de délibération n'a été dressé et signé par les membres (...) Aucune session statutaire n'a été convoquée», lit-on dans la missive adressée à Habib Labane.

Les membres contestataires ont soulevé l'«absentéisme» fréquent du président de la FAHB, tout en regrettant ses décisions prises d'une manière unilatérale. «Effectivement, j'ai reçu un courrier de la part de ces membres, mais je ne l'ai pas encore lu. J'ai été contacté en parallèle par certaines personnes du Bureau exécutif pour se démarquer de l'action menée par Ahmed Chaouche.

Pour le moment, je ne vais prendre aucune décision, je convoquerai d'ici la semaine prochaine une réunion du BF pour étudier la situation», a précisé Labane, qui n'a pas hésité à brandir la menace de «combattre toute personne pouvant mettre la sérénité de la fédération en péril».

Habib Labane avait été élu président de la FAHB le 1er avril dernier en remplacement de Saïd Bouamra qui a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat.