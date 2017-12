BILAN DE LA PHASE ALLER DE LA LIGUE 2 MOBILIS Des prétendants qui s'affichent...

Par Saïd MEKKI -

Le leader et son dauphin

Il faut bien faire le diagnostic de cette première phase pour tenter de revenir en force durant la seconde partie du championnat surtout décisive aussi bien pour les premières places, l'accession que pour les dernières de la relégation.

Le championnat de la Ligue 2 Mobilis est plus attractive que celui de la Ligue 1 dans la mesure où la volonté des équipes à se transcender dès la phase aller pour avoir le plus de marges possibles afin d'assurer l'accession est plus remarquable que chez celles de la Ligue 1 où on table beaucoup sur le mercato avant de voir ses ambitions. Ainsi et à l'issue de la phase aller de la Ligue 2 Mobilis, le promu, ex-divisionnaire de la DNA, l'AS Aïn M'lila affiche ses ambitions en dominant cette première partie pour terminer, champion d`automne, devant d'autres clubs, mieux «armés» sur le plan financier et de la logistique. Par contre, des «ténors» qui ont perdu leur verve, on notera notamment la JSM Béjaïa, le MC El Eulma le CA Bordj Bou Arréridj, l'ASO Chlef et le CA Batna. Ces équipes ont bien déçu leurs fans autant que les férus de la balle ronde. Avec 10 victoires, un nul et quatre défaites, l'ASAM a comptabilisé 31 points en 15 matchs, marquant 22 buts et encaissant 11 autres pour terminer en haut du tableau. Une place bien méritée par l'équipe très bien drivée par l'entraîneur Chérif Hadjar. Or, il se trouve que les responsables de l'AS Aïn M'lila ont tracé comme objectif en début de saison de jouer le maintien, mais avec le langage du terrain, l'ambition change et on rêve donc du côté des M'lilis à une accession et ainsi un retour parmi l'élite. Mission parfaitement dans les cordes de l'équipe de Hadjar.

L'autre équipe qui affiche régulièrement de grandes ambitions, on citera le MO Béjaïa bien drivée par le coach Mustapha Biskri. L'équipe n'a enregistré que deux défaites durant la phase aller pour terminer à la 2e place avec un total de 29 points.

D'ailleurs dès sa prise en main de la barre technique des Crabes, Biskri a annoncé que «l'objectif est de retrouver l'élite». Et c'est donc en bonne voie.

La lutte pour les premières places est très dure dans la mesure où des prétendants au podium, synonyme d'accession on retrouve la JSM Skikda et le RC Relizane qui sont décidés à bousculer le leader en le talonnant de très près. Ce n'est donc pas une surprise que de les retrouver sur le même palier, soit à la dernière marche du podium avec 26 points chacun. Bien que les deux formations aient connu quelques changements à la barre technique, mais, Youcef Bouzidi et Lakhdar Adjali ont su garder la stabilité après le changement opéré sur ce plan technique.

Les joueurs ont bien adhéré aux idées de leurs nouveaux coachs et c'est donc de bon augure pour la suite du championnat. Il faut noter, au passage, que Aïn M'lila a réussi à remporter six de ses sept matchs disputés à domicile, ne concédant qu'une seule défaite face à Mascara. De même pour la JSM Skikda, auteur de six victoires à la maison pour un seul revers face à l'ASM Oran (1-2), lors de la 13e journée. Côté déceptions, six anciens clubs de l'élite ont marqué le pas et ont donc déçu durant cette première partie du championnat de la Ligue 2 et il s'agit de la JSM Béjaïa, le MC El Eulma, le CA Bordj Bou Arréridj, l'ASO Chlef et le CA Batna. La JSMB (7e, 24 pts), a payé le prix de l'instabilité sur le plan administratif et le coach Zeghdoud fait de son mieux, en vain. De favori, la JSMB devient simple outsider. C'est aussi le cas du MC El Eulma et son éternelle instabilité aussi bien sur le plan administratif que technique et le CAB, respectivement 14e (13 pts) et 16e (11 pts), qui n'arrivent pas à convaincre leurs fans. Les deux équipes comptent huit défaites chacune et c'est très illustratif de leur mauvaise évolution durant cette première phase. Il va falloir donc travailler dur pour se rattraper ou du moins éviter de jouer le maintien. C'est aussi le cas du CABBA et de l'ASO, sans oublier Aïn Fakroun qui ne font plus peur et pourtant leurs composantes en matière d'effectif n'ont rien à envier aux premiers classés. Il faut donc bien faire le diagnostic de cette première phase pour tenter de revenir en force durant la seconde partie du championnat, surtout décisive aussi bien pour les premières places, l'accession, que pour les dernières la de relégation.

Les deux autres promus, le WA Tlemcen et le RC Kouba, peinent à réussir leur apprentissage pour leur retour en Ligue 2, terminant la phase aller respectivement aux 11e (16 pts) et 13e places (14 pts). Il faut bien se rattraper pour éviter de revenir au palier inférieur.

A noter enfin qu'au total, 239 buts ont été inscrits lors des 120 matchs disputés durant cette phase aller, soit une moyenne de 1,99 but par rencontre.