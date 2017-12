AMRANI, ENTRAÎNEUR DU CS CONSTANTINE "La phase retour sera difficile pour nous"

Abdelkader Amrani, entraîneur du CS Constantine, sacré champion d'automne de la Ligue 1 Mobilis, s'attend à une seconde partie de saison «difficile» avec le retour éventuel des grosses cylindrées, estimant que son équipe sera le club «à battre». «La phase retour sera difficile pour tout le monde, que ce soit pour ceux qui jouent le haut du tableau, ou bien ceux qui luttent pour le maintien.

Le CSC a réalisé une excellente phase aller qui lui a valu le titre honorifique de champion d'automne. Désormais, nous devons maintenir cette dynamique si nous voulons remporter le titre en fin de saison. Je pense que des clubs comme l'ES Sétif et l'USM Alger vont tenter de nous rejoindre en tête. Le titre va se jouer jusqu'à la dernière minute», a affirmé le coach du CSC. Le club constantinois a dominé la première manche de la compétition en décrochant 31 points avec un bilan de neuf victoires, quatre nuls et deux défaites, devant la JS Saoura (27 points) et l'USM Alger (26 points). «Avant le début de la saison, personne n'a parié cher sur le parcours réalisé jusque-là par le CSC, le mérite revient aux joueurs mais aussi à la direction qui n'a pas lésiné sur les moyens. Contrairement au précédent exercice, nous travaillons dans une bonne ambiance, ce qui a permis à l'équipe de se libérer sur le terrain et décrocher ces bons résultats», a-t-il ajouté. S'agissant du mercato hivernal, ouvert samedi dernier, Amrani a relevé la nécessité de renforcer les trois compartiments «pour un meilleur équilibre en vue de la phase retour.» «Nous allons renforcer la défense, le milieu de terrain et l'attaque. En revanche, nous allons libérer les joueurs qui n'ont pas donné satisfaction, je cite le défenseur Hamid Bahri et l'attaquant Youcef Zerguine.

La liste reste ouverte», a-t-il souligné. En attendant la reprise du championnat fixée au week-end du 5 et 6 janvier prochain, le CSC sera au rendez-vous la semaine prochaine avec les 32es de finale de la coupe d'Algérie en accueillant le NA Hussein Dey dans son antre de Chahid-Hamlaoui.