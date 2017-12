ANGLETERRE: 19E JOURNÉE City sur sa planète, Man Utd en danger

Manchester City, en quête d'un 17e succès de rang pour améliorer son record et s'approcher de celui des cinq grands championnats européens détenu par le Bayern Munich (19), ne devrait pas faire de cadeau aux Cherries en cette période de Noël.

Seul leader invaincu d'un grand championnat en Europe avec le FC Barcelone, Manchester City accueille la modeste formation de Bournemouth (16e) et semble sur des rails pour continuer sa marche en avant en tête de la Pemier League, aujourd'hui lors de la 19e journée. Son suivant immédiat... à 11 longueurs, le voisin Manchester United, aura la partie beaucoup moins facile en se déplaçant chez le champion 2016 Leicester (8e), toujours capable d'un coup. Les Foxes de Claude Puel n'ont cédé qu'aux tirs au but (1-1, 4 t.a.b. 3) face aux Citizens en quarts de finale de la coupe de la Ligue qui a vu le tenant du trophée, ManU, éliminé (2-1) sans gloire par la seule équipe de D2 encore en lice, Bristol City.

L'entraîneur de MU, Jose Mourinho, a décidé que les joueurs humiliés en League Cup ne seraient pas alignés en Championnat. A l'exception sans doute de Paul Pogba, qui avait fait son retour à Bristol après trois matchs de suspension, et peut-être de Zlatan Ibrahimovic si sa forme physique le permet. Manchester City, en quête d'un 17e succès de rang pour améliorer son record et s'approcher de celui des cinq grands championnats européens détenu par le Bayern Munich (19), ne devrait pas faire de cadeau aux Cherries mais plutôt se les offrir pour décorer le Christmas Pudding en cette période de Noël. Avec un Pep Guardiola d'ores et déjà comblé. Pour Chelsea (3e), qui a gagné son billet pour le dernier carré en coupe de la Ligue justement contre Bournemouth (2-1), il s'agira de prendre la direction du Nord pour aller défier Everton (9e). Et d'éviter tout faux pas comme face à West Ham récemment. Entre Burnley (6e), la surprise de saison, et Tottenham (7e), décevant et qui décroche, la lutte s'annonce serrée pour accrocher le Top 5 voire un cran au-dessus.

Les Spurs devront oublier la raclée (4-1) reçue à City. Hier soir, l'affiche de la journée proposait un alléchant Arsenal (4e)-Liverpool (5e) entre les troupes de Arsène Wenger et celles de Jürgen Klopp qu'un seul point sépare. Puis, après deux jours de pause pour les agapes de la Nativité, tout ce petit monde reprendra le chemin des terrains pour le traditionnel Boxing Day suivi de deux autres journées jusqu'au 3 janvier. Les joueurs en Angleterre comme chaque année seront doublement à la fête!