BRÊME VALIDE QUALIFIÉ EN QUARTS DE FINALE Belfodil buteur en coupe face à Fribourg,

L'attaquant international algérien du Werder Brême Ishak Belfodil a contribué à la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la coupe d'Allemagne, en s'imposant mercredi soir face à Fribourg (3-2). Le joueur algérien a ouvert le score dès la 3e minute de jeu. Il s'agit du deuxième but de Belfodil dans cette épreuve, après un premier inscrit en octobre dernier lors de la victoire face à Hoffenheim (1-0) en 16es de finale. Belfodil (25 ans) a inscrit samedi dernier son premier but en championnat, lors du match nul concédé à domicile face à Mayence (2-2), dans le cadre de la 17e journée de Bundesliga. L'attaquant algérien a été prêté l'été dernier à Brême par le Standard de Liège (Belgique) avec option d'achat. Sous les couleurs du club belge, il avait inscrit 14 buts et délivré six passes décisives.