CHAMPIONNAT ARABE DE BADMINTON L'Algérie avec 12 athlètes à Tunis

La sélection algérienne de badminton, composée de 12 athlètes, prendra part à la 6e édition du Championnat arabe de la discipline, prévue à partir d'aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 27 décembre à Tunis, a annoncé avant-hier la Fédération algérienne de la discipline (FABa). La sélection nationale, qui a rallié la capitale tunisienne jeudi, regroupe six badistes seniors (3 dames et 3 messieurs) et six autres de moins de 17 ans (U17), sous la houlette des entraîneurs Fateh Bettahar et l'Espagnol Antonio Molina Ortega, précise l'instance fédérale. Le président de la FABa, Messaoud Zoubiri, a indiqué que l'objectif sera de revenir au pays avec «au moins trois médailles d'or», vu «la forme affichée par ses éléments ces derniers temps et les résultats obtenus lors des différents tournois». En prévision de ce rendez-vous arabe, qui verra la participation aussi du pays organisateur, du Maroc, de la Libye, de l'Egypte, du Soudan, du Bahreïn, de l'Arabie saoudite et de la Jordanie, les badistes algériens étaient en stage au Centre de regroupement et de préparation des jeunes talents de Souïdania (Alger).