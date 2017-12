COUPE D'AFRIQUE DES CLUBS DE BASKET-BALL Harat dans l'équipe type du tournoi

Le joueur algérien du GS Pétroliers Mohamed Harat a été sélectionné dans l'équipe-type de la coupe d'Afrique des clubs champions remportée par la formation marocaine de l'AS Salé après sa victoire mercredi soir en finale face aux Tunisiens de l'ES Radés ville hôte du tournoi sur le score de 77 à 69. Harat a terminé également meilleur marqueur du tournoi avec une moyenne de 24.8 points par match. Abdelhakim Zouita de l'AS Salé a été désigné meilleur joueur du tournoi (MVP) et figure logiquement dans le «5 majeur» de la compétition, avec son coéquipier Abderrahim Najah, Omar Abada (ES Radès), Evariste Shonganya (US Monastir) et le sociétaire du GS Pétroliers Mohamed Harat. Le GSP, représentant algérien dans cette compétition continentale a terminé à la huitième place après sa défaite face à son homologue angolais Interclub (91-96), en match de classement disputé également mercredi à Radès (Tunisie). Eliminés en quarts de finale par l'ES Radès (87-89), les Pétroliers ont reculé de deux rangs par rapport à la dernière édition disputée au Caire (2016) où ils avaient terminé à la 6e place.