COUPE DE L'UNION ARABE DES CLUBS Cinq millions de dollars pour le vainqueur

Le vainqueur de la prochaine édition de la coupe de l'Union arabe des clubs baptisée «Coupe d'El Qods» empochera 5 millions de dollars, selon les résolutions adoptées par le bureau exécutif de l'Union arabe de football (UAFA), en marge de son assemblée générale extraordinaire tenue mercredi dernier à Ryadh en Arabie saoudite. Le 63e congrès de l'UAFA a plébiscité le Saoudien Turki

Ben Abdu Mohsen Al Cheikh nouveau président de l'instance arabe jusqu'en 2021, succédant ainsi à son compatriote Turki Ben Khaled Ben Fayçal qui avait démissionné de son poste. D'importantes décisions ont été prises par l'exécutif de l'UAFA entre autres, le lancement de trois compétitions chez les sélections, les clubs et les jeunes. «La Coupe arabe des nations sera lancée avec un haut niveau d'organisation et de participation.

Les droits TV d'une seule édition seront destinés à l'aide de quelques Fédérations arabes dans le besoin», a indiqué l'UAFA, révélant «qu'un comité d'organisation de ces trois compétitions a été installé et prendra en compte les calendriers continentaux». Ce comité présidé par l'ancien président de la Fédération algérienne de football (FAF) Mohamed Raouraoua est composé de l'Egyptien Hani Abourida, l'Emirati Ahmed Ghanem, l'Irakien Abdelkhalek Messaoud et la Jordanienne Samar Nasr. Le comité d'organisation étudiera également les «modalités de création des prix du meilleur joueur, la meilleure équipe, le meilleur joueur professionnel ainsi que la meilleure sélection arabe», précise encore l'Union arabe de football.

Le nouveau patron de l'UAFA a en outre annoncé la construction d'un nouveau siège de l'instance arabe à Ryadh et l'envoi d'une demande officielle à la Fédération internationale de football pour la levée de l'interdiction qui frappe les stades de football en Irak. D'autre part, Radjaâ Allah Esssalmi a été nommé secrétaire général de l'UAFA, alors que le poste de trésorier et responsable de l'administration a été confié à Abd Al-illah al Dalaq. L'assemblée générale extraordinaire de l'Union arabe de football s'est déroulée en présence des représentants des pays arabes affiliés à cette instance chargée de la gestion du football arabe, dont Rachid Gasmi représentant de la FAF.