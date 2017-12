JS SAOURA Des joueurs étrangers seront mis à l'essai

Le staff technique de la JS Saoura va mettra à l'essai des joueurs étrangers pour un éventuel recrutement lors de l'actuel mercato hivernal, a-t-on appris avant-hier de la direction de ce club évoluant en Ligue 1 Mobilis. La cellule de recrutement du club avec le staff technique, à sa tête l'entraîneur Fouad Bouali, verront prochainement à l'oeuvre de nouveaux joueurs, essentiellement issus du continent africain, a-t-on indiqué de même source, sans plus de précisions. La JSS, en stage à Oran depuis mercredi, a déjà entamé le programme de ce regroupement au stade Ahmed-Zabana, en vue des prochaines joutes du championnat et de la coupe d'Algérie, et ce avec la participation de l'ensemble des joueurs, excepté l'absence justifiée de trois d'entre eux, a-t-on signalé.