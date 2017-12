OHOD CLUB Khoualed et Boulaouidate vont s'engager

Le défenseur Nacereddine Khoualed et l'attaquant Mohamed Boulaouidate devraient rejoindre la formation saoudienne d'Ohod, a annoncé avant-hier le club de première division sur son compte twitter. Les deux joueurs algériens qui sont arrivés dans la journée à Médine passeront la traditionnelle visite médicale avant de signer leurs contrats, a précisé la même source. Khoualed et Boulaouidate avaient décidé de résilier leurs contrats respectifs avec

l'USM Alger et le NA Husseïn Dey, rappelle-t-on. Dirigé par l'ex-entraîneur du NAHD, Nabil Neghiz, depuis novembre dernier, Ohod compte dans ses rangs le gardien international algérien Azzedine Doukha qui avait rejoint le club saoudien lors du mercato d'été en provenance du NAHD également. A l'issue de la 14e journée du championnat d'Arabie saoudite, Ohod occupe la 14e place avec 13 points.