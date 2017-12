PRÉPARATION DES ÉLIMINATOIRES DE LA CAN 2018 (U17) Double confrontation amicale algéro-mauritanienne à Alger

La sélection algérienne masculine U17 disputera deux matchs amicaux contre son homologue de Mauritanie les

29 décembre et 2 janvier à Alger dans le cadre de sa préparation pour les prochaines échéances officielles, a annoncé avant-hier la Fédération algérienne de football. Le premier match aura lieu au Centre technique national de Sidi Moussa à 16h, alors que le lieu de la deuxième rencontre amicale n'a pas encore été désigné, a indiqué la même source. L'équipe algérienne, dirigée par le sélectionneur Sofiane Boudjellal, prépare les éliminatoires de la zone nord de la CAN des U17, prévues en août 2018 en Tunisie. La phase finale de la CAN 2018 aura lieu en Tanzanie. En prévision des deux rencontres amicales face à l'Algérie, la sélection mauritanienne U17 effectuera un stage en Algérie à partir du 26 décembre, suivant un protocole d'accord bilatéral d'échanges conclu entre la FAF et la Fédération mauritanienne de football.