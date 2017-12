JSM BÉJAÏA Tiab limoge Tallah et installe un comité délégué

Par Boualem CHOUALI -

Les Béjaouis espèrent remonter sur le podium lors de la phase retour

Sur le plan technique, il faut signaler que la dernière victoire des Vert et Rouge à domicile face au WAT a fait beaucoup de bien au groupe qui n'a pas réussi le parcours que la grande famille des Béjaouis attendait d'eux.

Le président du conseil d'administration de la SSPA/JSMB, Boualem Tiab, a tenu une réunion d'urgence du conseil d'administration, élargi aux membres de la grande famille du club, pour débattre de la situation qui prévaut dans la maison des Vert et Rouge de Yemma Gouraya. Une réunion extraordinaire qui a traité en premier lieu du limogeage du directeur général, Tallah Abdelhamid, pour mauvaise gestion et résultat technique du club jugés en deçà des attentes. A l'issue de cette réunion, il a été décidé de mettre en place un comité délégué, composé de cinq membres, répondant aux noms de Boulouiza H'manou, Toufik Yalla, Toufik Boudjadja, Kamel Kaâbouche et Adel Aïssa, qui aura pour mission de gérer les affaires courantes du club. Un comité qui aura pour mission «de doter le club des moyens matériels et de travailler en étroite collaboration avec la direction en place. Le but est de permettre à la JSMB de pouvoir atteindre l'objectif qui avait été assigné en début de saison», lit-on dans un communiqué rendu public sur le site du club. Sur le plan technique, il faut signaler que la dernière victoire des Vert et Rouge à domicile face au WA Tlemcen a fait beaucoup de bien au groupe qui n'a pas réussi le parcours que la grande famille des Béjaouis attendait d'eux. Ainsi, à l'issue de cette première manche de l'exercice en cours, le doyen des clubs kabyles occupe la septième place au classement général, avec 23 points au compteur, et à trois points du troisième qui occupe la troisième marche du podium. En outre, en perspective de la deuxième manche du championnat de Ligue 2 Mobilis, le staff technique qui a donné un repos d'une semaine pour les joueurs a programmé la reprise des entraînements pour hier au stade de l'UMA, avant d'entamer un stage bloqué de 10 jours à partir de demain prochain qui aura probablement lieu à Sétif (El-Bez). Un stage bloqué qui permettra certainement à l'équipe de recharger les batteries et corriger les lacunes et les erreurs de la première phase. Mounir Zeghdoud veut mettre à profit ce stage avec deux matchs amicaux au moins au programme, tout en comptant sur la direction pour réussir un bon renforcement de l'équipe durant cette période de marché hivernal des joueurs, qu'on appelle communément le mercato. L'entraîneur en chef de la JSMB veut saisir cette occasion pour renforcer son équipe dans les trois compartiments, étant donné que le rendement de beaucoup d'éléments sur lesquels il misait n'a pas été celui attendu. Mais, ce recrutement risque de buter sur le problème de la CRL qu'il faut régler avant. C'est dire que c'est loin d'être une mince affaire pour les responsables des Vert et Rouge.