PLUSIEURS DIVERGENCES ENTRE LES DEUX PRÉSIDENTS Le bras de fer Zetchi-Kerbadj continue

Par Saïd MEKKI -

Le président de la LFP pas vraiment engagé dans le discours du président de la FAF

Comment peut-on parler de développement de notre football lorsqu'on assiste à ce bras de fer par presse interposée entre le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, et le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj? En cette fin d'année propice à un premier bilan pour rectifier les erreurs, il serait judicieux de voir ce bras de fer prendre fin ne serait-ce que pour le bien du football qui est déjà «comateux» comme l'a si bien qualifié le président de la Faf lors du symposium.

Les observateurs et spécialistes sont unanimes à estimer que le premier faux pas est venu du président de la FAf qui ne voudrait pas voir la LFP dirigée par Kerbadj, car celui-ci fait simplement partie de l'ancienne équipe du l'ex-président de la FAF, Mohamed Raouraoua. C'est ainsi que pratiquement à chaque réunion du Bureau fédéral, le président de la FAF intervient pour «faire des remarques» à la LFP et donc indirectement à son président. Les dernières remarques du dernier BF sont là «... le Bureau fédéral a attiré l'attention de la LFP sur un nouveau point de réglementation adopté par la Fédération internationale de football et qui stipule qu'aucun Championnat national ne doit démarrer tant que la période des transferts concernant ledit cham-pionnat n'est pas close. De ce fait, la LFP a été invitée à prendre en considération cette donnée pour l'établissement des calendriers des cham-pionnats de Ligue 1 Mobilis et Ligue 2 Mobilis pour la saison 2017-2018 et de la période de transferts y afférant. Enfin, et dans le souci de ne pas handicaper les clubs de Ligue 1 Mobilis ayant des joueurs internationaux convoqués en sélection nationale, le Bureau fédéral a émis le souhait que la LFP ne programme pas des journées de championnat de Ligue 1 Mobilis lors des dates FIFA.». Or, on se rappelle que pour ce dernier point, la LFP a toujours programmé des matchs durant les dates FIFA et personne ne trouvait à redire. Comment se fait-il que tout à coup on s'aperçoit qu'il ne faut pas le faire. D'autre part, même le coach des Verts, Rabah Madjer s'en est mêlé alors qu'il ne pipe mot sur son voeu de jouer un match amical contre des sélections africaines n'osant même pas faire la remarque au président de la FAF sur le sujet qui est d'importance?... Faut-il rappeler que Madjer s'est même permis le luxe de libérer des joueurs locaux pour jouer avec leurs clubs respectifs durant les stages alors qu'il ne s'agissait pas des dates FIFA?!... D'ailleurs les différentes interventions du président de la FAF ont tellement gêné le président de la ligue qu'il a répliqué en lançant cette phrase très lourde de sens «Je ne suis pas un employé de Zetchi!». Ce à quoi avait répondu le président de la FAF en le traitant de menteur «en prétendant que le président de la FAF devrait se contenter de gérer la FAF et qu'il ne veut plus avoir affaire à lui. L'article 1-2 des statuts de la Ligue du football professionnel mentionne que la LFP «agit par délégation de la Fédération algérienne de football à laquelle elle est affiliée dans le cadre des prérogatives que lui confèrent les présents statuts». C'est plutôt Mahfoud Kerbadj qui ment de plus belle en prétendant qu'il fera ce qu'il faut pour gérer «son» championnat. L'article 7-1 des statuts de la LFP mentionne que «la mission de gestion des compétitions, dévolue à la LFP par délégation de la FAF, est régie par une convention signée entre les deux parties». L'article 7-3 mentionne que «le retrait de la délégation par la FAF entraîne automatiquement la suspension de l'organe délibérant de la LFP». C'est plutôt Mahfoud Kerbadj qui ment en prétendant qu'il ne peut cautionner que le Bureau fédéral lui demande des clarifications et des explications. L'article 15 des statuts de la LFP, dans son alinéa o, mentionne que la LFP a pour objet «de respecter les statuts, règlements et décisions des organes de la FAF, de l'UNAF, de la CAF et de la FIFA». Jusqu'à preuve du contraire, le Bureau fédéral est un organe de la FAF et ses décisions, dont celle d'exiger des explications et des clarifications de Kerbadj, sont tenues d'être respectées. Et les dernières réactions de Kerbadj sont aussi claires montrant que le bras de fer est loin de se terminer: Kerbadj conteste l'anarchie qui existe au sein de la FAF, suite à la désignation de l'USMA pour représenter les clubs professionnels à la CAF, choix fait par la FAF, il met la pression sur le BF en annonçant les 16 clubs endettés, il conteste même le choix de la FAF pour Ould Zmirli...» Et on verra bien la réaction du BF de la Faf lors de sa réunion de demain...Et le «feuilleton Zetchi-Kerbadj se poursuit à l'orée d'une nouvelle année 2018 qui s'annonce aussi bien riche en «rebondissements»...