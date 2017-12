CLASSEMENT MONDIAL FÉMININ DE TENNIS Un bond de 33 places pour Inès Ibbou

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou a gagné 33 places dans le nouveau classement mondial féminin et se positionne désormais au 674e rang, qui est son meilleur classement jamais atteint chez la WTA. La championne d'Afrique de 2015 doit cette belle ascension au bon parcours qu'elle a réalisé dernièrement en Espagne, où elle avait pris part à sept tournois professionnels, et grâce auxquels elle a récolté 31 points en simple et 15 autres points en double. Début novembre, la sociétaire de l'Académie sportive de Valence (Espagne) avait gagné 18 places, puis 67 autres places une semaine plus tard, passant ainsi de la 792e à la 774e place, puis à la 707e. Une bonne chose pour la joueuse de 18 ans, qui grâce à un meilleur classement mondial pourra prétendre à des tournois professionnels, dotés de rémunérations financières nettement plus importantes. A ses débuts, Ibbou ne pouvait prétendre en effet qu'à des tournois à 15 000 USD. Mais depuis qu'elle a gravi quelques marches au classement de la WTA, elle arrive à accrocher quelques compétitions à 25 000 USD, avec la possibilité de viser encore plus haut, si elle poursuit son ascension.