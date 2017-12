FC PORTO Le Bayern Munich envoie ses scouts superviser Brahimi

Ricardo et Alex Telles sur les côtés, Danilo au milieu de terrain, Marega et Aboubakar en attaque, mais en terme de magie, de créativité et de technique, si il y a bien un joueur qui excelle chez les Dragons cette saison c'est bien Yacine Brahimi. Le quotidien portugais A Bola affirme que le Bayern Munich suit de très près le champion du FC Porto, Yacine Brahimi. L'homme de 27 ans a redécouvert sa forme après avoir demandé à quitter les Dragons, voilà qu'il est maintenant de retour sur le radar des meilleurs clubs européens. Selon A Bola, le Bayern Munich envisage de recruter Brahimi et ils ont déjà envoyé leurs scouts pour superviser le milieu de terrain offensif à plusieurs reprises cette saison. Compte tenu de l'âge avancé d'Arjen Robben et de Franck Ribéry, les Bavarois ont besoin de se renforcer offensivement et l'Algérien est en tête de liste. Brahimi est en forme cette saison, ayant produit 4 buts et 5 passes en 15 rencontres de Liganos.