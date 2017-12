JS SAOURA Le gardien Mokrani première recrue d'hiver

Le gardien de but Mohamed Seddik Mokrani est devenu la première recrue hivernale de la JS Saoura, pensionnaire du championnat de Ligue 1 Mobilis, a-t-on appris hier de la direction du club de Béchar. La nouvelle recrue, âgée de 27 ans et désormais ex-sociétaire de l'USM El Harrach, va concurrencer Khaled Boukacem dans la cage bécharie. Mokrani, qui a joué par le passé également au RC Kouba, au NA Husseïn Dey et au MC El-Eulma, a signé pour deux ans avant-hier à Oran où la JSS est en stage et où elle devait rencontrer hier en match amical le GC Mascara. La JS Saoura, actuellement 2e à l'issue de la phase aller du championnat, compte aussi mettre à l'essai des joueurs étrangers, notamment du continent africain, pour se renforcer en vue de la suite de son parcours en Ligue 1 et en coupe d'Algérie, selon la même source.