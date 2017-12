MC ORAN Le recrutement patine

L'entraîneur Moez Bouakaz avait souligné la nécessité de renforcer les deux secteurs offensif et défensif. Au train où vont les choses, le voeu du coach tunisien risque de ne pas être exaucé, la direction du club trouvant du mal à dénicher les «oiseaux rares».

Le défenseur Adel Lakhdari, que la direction du MC Oran comptait libérer à l'occasion de l'actuel mercato d'hiver, a été finalement repêché, a-t-on appris de ce club de Ligue 1 où l'on rencontre des difficultés pour recruter de nouveaux joueurs. Lakhdari, engagé l'été dernier, devait faire l'objet d'une résiliation de contrat à cause d'une blessure qui l'a contraint à s'absenter de pas moins de 13 rencontres lors de la phase aller.

Mais les deux parties ont trouvé un accord pour que le joueur reste après qu'il ait consenti à renoncer à quelques salaires, précise-t-on de même source, rassurant que l'ex-joueur du MO Béjaïa sera désormais opérationnel lors de la phase retour, dont le coup d'envoi sera donné le 5 janvier prochain. Parallèlement au come-back de Lakhdari, le club phare de la capitale de l'Ouest s'est passé des services de deux attaquants, à savoir Mohamed Souibaâ, qui vient de rejoindre le MC Alger, et Mouloud Hassani, sans pour autant parvenir à réaliser de nouvelles transactions après huit jours de l'ouverture du mercato hivernal. Pourtant, l'entraîneur tunisien des «Hamraoua», Moez Bouakaz, avait souligné, à l'issue de la phase aller, la nécessité de renforcer les deux secteurs offensif et défensif. Au train où vont les choses, le voeu de Bouakaz risque de ne pas être exaucé, la direction du club, à sa tête le président Ahmed Belhadj dit «Baba», trouvant du mal à dénicher les «oiseaux rares» aux profils recherchés.

Les contacts que le manager général, l'ancien international Moulay Haddou, avait engagés avec le désormais ex-latéral droit du Club Africain de Tunis, Mokhtar Belkheiter, sont tombés à l'eau puisque le joueur est annoncé proche du leader actuel de la Ligue 1, le CS Constantine.

Dans les milieux du MCO, on évoque un intérêt particulier pour certains joueurs ayant recouru à la Chambre de résolution des litiges (CRL) pour obtenir leur libération de leurs clubs respectifs.

Les noms qui circulent le plus dans ce registre sont ceux du défenseur Ishak Guebli (RC Relizane) et des attaquants Oussama Tebbi (RC Relizane) et Hamza Banouh (USM El Harrach).

Le MCO, qui a laissé filer pas moins de 11 points à domicile lors de la phase aller, a terminé à la sixième place de cette première partie de la saison avec 22 points, soit un retard de neuf unités sur le leader, le CS Constantine.

Les protégés de Bouakaz ont repris vendredi l'entraînement en vue de la phase retour et ce, en effectuant un stage du côté des Andalouses.

Ils renoueront avec la compétition officielle jeudi prochain en accueillant le MCB Oued Sly (Inter-régions/Gr. Centre-Ouest) au stade Ahmed-Zabana (17h), dans le cadre des 32es de finale de la coupe d'Algérie.