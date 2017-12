REAL MADRID Conte déterminé à remplacer Zidane

Le Real Madrid ayant alterné le chaud et le froid ces dernières semaines, la rumeur d'un départ de Zinédine Zidane a gagné du terrain. Et Antonio Conte ne serait pas insensible à l'idée de lui succéder... Le début de saison des Merengue est en effet loin d'être parfait avec, en plus des points lâchés en Liga, une deuxième place dans son groupe de Ligue des champions lourde de conséquences, le Real Madrid ayant hérité de l'un des prétendants à sa couronne, le PSG, dès les huitièmes de finale. L'avenir de Zinédine Zidane pourrait donc se jouer dans les prochaines semaines et nul doute qu'une élimination face au PSG fragiliserait sa position sur le banc de la Maison blanche... Une menace qui aurait donné des idées à Antonio Conte. Ancien journaliste pour le Daily Mail, Ian McGarry explique ainsi dans des propos rapportés par le Daily Express: «Je pense qu'il veut le poste au Real Madrid. Si Barcelone bat le Real Madrid, la pression sera énorme sur Zinédine Zidane. Virer une icône du club est la dernière chose que Florentino Pérez veut faire et je ne pense pas qu'il y aura de licenciement. Ce sera simplement un mot dans son oreille comme, «C'est le moment de partir, Zinédine.» Et je pense que Conte veut désespérément ce job. Je pense que Florentino Pérez l'admire pour ce qu'il a fait en une saison à Chelsea».