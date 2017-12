SÉLECTIONS ALGÉRIENNES DE LUTTE Fin du stage commun avec le Maroc à Tikjda

Les sélections algériennes de lutte juniors et seniors (garçons et filles) ont achevé avant-hier leur stage en commun avec le Maroc, organisé au Centre national des sports et de loisirs de Tikjda (Bouira), en prévision des prochaines échéances internationales, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Le staff technique national, composé des entraîneurs Cornell Rusu, Bendjada Maâzouz et Aoune Fayçal, avait sélectionné 31 athlètes dont sept filles pour ce stage qui a duré 20 jours en présence des lutteurs de la sélection marocaine. «Ce stage a vu la participation des lutteurs de la sélection marocaine dans le cadre du partenariat qui lie les deux fédérations. Les lutteurs marocains étaient très satisfaits des conditions de travail avec un entraînement biquotidien, axé sur la préparation physique et technique des lutteurs en vue des prochaines échéances internationales», a déclaré Idriss Haoues, directeur des Equipes nationales (DEN) à la Fala. Le DEN a également affirmé que «ce stage de préparation a été très bénéfique pour le nouvel entraîneur, le Roumain Cornell Rusu, qui commence à avoir une idée plus précise sur le niveau des lutteurs algériens.» «Nous allons libérer les lutteurs pour passer quelques jours avec leurs familles avant d`enchaîner avec un autre stage à partir de janvier», a-t-il dit.