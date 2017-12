TOURNOI NATIONAL DE BEACH-VOLLEY À GHARDAÏA 16 équipes regroupées du 24 au 28 décembre à Zelfana

Un tournoi national de beach-volley (volley sur sable) sera organisé du 24 au 28 décembre au niveau de la station thermale de Zelfana, localité située à 75 km au sud-est de Ghardaïa à l'initiative de la Fédération algérienne de volley-ball (AFVB), a-t-on appris hier auprès de la direction de la jeunesse et des sports (DJS). Cette manifestation sportive regroupera 16 équipes (binômes) représentant une dizaine de wilayas du pays ainsi que les Equipes nationales de beach-volley des moins de 17 et 19 ans, a-t-on fait savoir. «Ce tournoi constitue une opportunité pour promouvoir ce sport sur les dunes de sable avec de fortes valeurs d'amitié, de respect et de tolérance et faire de cet événement un moyen pour insuffler une nouvelle dynamique dans la pratique du sport dans la région», a-t-on indiqué. Pour les autorités locales de Zelfana, ce rendez-vous sportif peut constituer un atout pour la relance du tourisme interne, de mettre en valeur les potentialités thermales et touristiques de la région et également de contribuer à l'animation de cette localité où afflue un grand nombre de curistes en cette période de vacances d'hiver. En marge de cette manifestation sportive, des soirées folkloriques et des circuits touristiques à travers les oasis et ksour de Zelfana, Ghardaïa et Metlili ont été programmés pour agrémenter le séjour des participants.