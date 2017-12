TROPHÉE DU JOUEUR MAGHRÉBIN DE 2017 Ghoulam, Hanni et Mahrez représentants de l'Algérie

Les trois joueurs algériens Fawzi Ghoulam (Naples/Italie), Sofiane Hanni (Anderlecht/Belgique) et Riyad Mahrez (Leicester/Angleterre) ont été nommés pour le trophée du joueur maghrébin de l'année 2017, organisé par France Football et dont le vote est prévu pour hier. L'international algérien Riyad Mahrez a été primé en 2015 et 2016.

De mercredi à vendredi, neuf joueurs maghrébins ont été retenus pour ce trophée institué par le magazine France Football depuis cinq ans. Hormis les trois Algériens, la liste comporte les noms des Tunisiens Wahbi Khazri (Rennes/France), Ali Maaloul (Al-Ahly/Egypte) et Youcef Msakni (Lekhwiya/Qatar) ainsi que des Marocains Mehdi Benatia (Juventus/Italie), Nabil Dirar (Fenerbahçe/Turquie) et Hakim Ziyech (Ajax/Pays-Bas). L'année dernière, Riyad Mahrez avait été récompensé, rappelle-t-on, pour sa belle saison avec Leicester avec 67% des suffrages, après avoir déjà été primé en 2015 avec les Foxes.