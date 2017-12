CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE BILLARD Illustration des billardistes de Mostaganem

Les billardistes de la ligue de Mostaganem se sont illustrés aux épreuves de la 3ème étape du championnat d'Algérie de billard seniors hommes, qui s'est achevée vendredi soir à la salle «Frist Pool» à Oran. En finale, Mougas Nacer a pris le meilleur sur son coéquipier Bentaleb Mohamed sur le score de 7 parties à 3. La troisième place au classement est revenue à Douib Takieddine de Tébessa. Cette compétition, organisée par l'Association sportive «Kawkab Courbet» d'Oran en collaboration avec la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB), a regroupé plus de 48 athlètes seniors hommes de 16 clubs de 13 wilayas du pays. Le directeur de la compétition, Affoun Rachid a estimé que le niveau technique de la compétition a été plus intéressant que lors des précédentes éditions, signalant aussi une bonne organisation. Cette 3ème phase du championnat, disputée «jeu de la huit», billard américain, a été marquée par une assistance nombreuse et une réelle ambiance de compétition. Ce championnat de billard est composé de quatre étapes, dont la 4ème et dernière aura lieu en janvier prochain à Sétif.