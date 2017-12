CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL DE JUDO La compétition reportée à une date ultérieure

L'instance fédérale avait dévoilé le 9 décembre courant le programme de compétition (toutes catégories) pour l'année 2018, avec en tête d'affiche ce Championnat national seniors, et qui lors de cette première publication devait être «jumelé avec le championnat national Kata».

Le Championnat national individuel seniors de judo, initialement prévu du 4 au 6 janvier 2018, a été «reporté à une date ultérieure» a annoncé la Fédération algérienne de la discipline, sans dévoiler le motif de cet ajournement, où le lieu qui abritera cette compétition. «Le Championnat national seniors se déroulera pendant la deuxième semaine du mois de janvier» a écrit la FAJ dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel à l'intention des présidents de Ligues et de clubs. Ces compétitions seront suivies du Championnat national Inter-Ligues juniors (garçons/filles), prévu les 26-27 janvier, et qui sera suivi du Championnat Inter-Ligues cadets, les 9-10 février dans un lieu qui reste à déterminer. Après cela auront lieu les Championnats nationaux individuels des catégories juniors, cadets et espoirs, respectivement les 16-17 février, 23-24 février et 2-3 mars, dans des lieux qui, là encore, restent à déterminer. Pour ce qui est des Championnats nationaux «par équipes» de la catégorie seniors (messieurs/dames), ils ont été programmés les 9-10 mars, aussi bien pour la première division que la deuxième. Ils seront suivis des Championnats nationaux «par équipes» cadets et espoirs, qui eux se dérouleront les 23-24 mars, dans un lieu qui reste à déterminer. La Coupe d'Algérie, quant à elle, se jouera du 21 au 23 juin pour l'ensemble des catégories: minimes, cadets, juniors et seniors.