GALATASARAY Fatih Terim nouveau coach de Feghouli

Le club de Galatasaray où évolue l'international algérien Sofiane Feghouli a rappelé vendredi dernier l'ex-sélectionneur turc Fatih Terim pour succéder au Croate Igor Tudor, un retour aux sources pour l'«Imperator» qui a déjà entraîné cette équipe d'Istanbul à trois reprises. «Fatih Terim est de retour chez lui», a indiqué Galatasaray sur son compte Twitter dans la matinée. Cette annonce survient après le limogeage d'Igor Tudor, qui aura passé moins d'un an sur le banc de Galatasaray. Surnommé l'«Imperator», Terim est une figure majeure de l'histoire de Galatasaray, club qu'il a déjà entraîné à trois reprises (1996-2000, 2002-2004 et 2011-2013). Avec les «Lions» d'Istanbul, il a remporté six fois le championnat de Turquie et, surtout, décroché au détriment d'Arsenal, la Coupe de l'UEFA en 2000, la seule C3 gagnée par une équipe turque. Les supporters de Galatasaray comptent sur l'expérience, le charisme et la «grinta» du «Commendatore», autre surnom de Terim, pour gagner le championnat et mettre fin à la domination du rival Besiktas qui a remporté les deux derniers exercices.