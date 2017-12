IL ÉCARTE L'IDÉE DE JOUER EN ALGÉRIE M'Bolhi n'a toujours pas trouvé de club

Un mois s'est écoulé depuis la résiliation du contrat de Raïs Mbolhi qui le liait au Stade Rennais. Le portier algérien est libre de tout engagement et cherche bien évidemment à rebondir dans un nouveau club. Les clubs ne se bousculent pas pour l'avoir. En effet, ses changements de clubs répétitifs du portier algérien au cours des huit dernières années et son statut d'éternel remplaçant ont fait que les clubs européens ne sont plus intéressés par l'idée de l'engager. Même si le transfert sera gratuit, il existe de chances minimes de le voir signer dans l'un des cinq grands championnats du Vieux Continent. On sait très bien que le poste de gardien de but n'est pas forcément celui qu'on cherche absolument durant ce mercato hivernal, la solution pour Raïs sera très difficile pour lui de trouver un bon challenge. L'idée de jouer en Algérie ne l'intéresse pas, certes, mais il est clair que si M'Bolhi n'arrive pas à se trouver un club dans les jours à venir, l'éventualité de le voir intégrer le championnat local s'apparentera pour lui comme une ultime solution sous peine de passer une année blanche. Des clubs comme l'USMA et le NAHD sont intéressés par l'idée de l'accueillir.