LEICESTER CITY Mahrez passeur face à Manchester Utd

Après avoir perdu contre Manchester City, leader de Premier League, Leicester a obtenu le nul 2-2 face à son dauphin, Manchester United. Ce sont les Foxes qui ont ouvert le score à la

27e minute. Sur un long dégagement de Ndidi vers l'avant, Mahrez traverse toute la surface adverse pour attraper le ballon, Smalling, arrivé à sa hauteur, se fait surprendre par une feinte de corps de l'Algérien, qui profite du rebond pour pivoter et attendre tranquillement la montée de Vardy et le servir dans la surface, 1-0. Par la suite, United va égaliser par Mata à la 40e minute et doubler la marque toujours par Mata, cette fois sur coup-franc à la 60e minute de jeu. Malgré l'expulsion d'Amartey à la 73e minute, Leicester va continuer à pousser et c'est finalement Maguire qui égalise à la 90'+4' sur un service d'Allbrighton. 2-2. Avec 5 passes décisives, il reste à trois unités de Kevin De Bruyne et David Silva et leurs 8 passes. Leicester City reste elle bien calée à la 8e place.