MANCHESTER UNITED Mourinho s'en prend à ses joueurs

Rejoint à la dernière minute par Leicester (2-2), samedi, lors de la 19e journée, Manchester United a laissé filer Manchester City en tête du classement de Premier League. Exaspéré par le scénario du match, José Mourinho a glissé un petit tacle à ses joueurs. «Il y a eu une accumulation d'erreurs dans un match facile à gagner, a assuré le Portugais au micro de Sky Sports. L'équipe jouait bien et en seconde période, il y aurait pu y avoir quatre, cinq, six buts. Parfois, vous faites des erreurs et vous n'avez pas de punition. Là, on a été punis. Ils ont été enfantins dans leur surface et enfantins dans la notre. Des erreurs plus des erreurs, ça fait deux points perdus dans un match facile à gagner.» A 2-1, Jesse Lingard et Marcus Rashford ont manqué des opportunités incroyables qui ont dû frustrer Mourinho...