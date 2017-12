NAPLES Hamsik dépasse Maradona

Marek Hamsik (30 ans, 17 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) est un peu plus entré dans l'histoire de Naples. Auteur du troisième but de son équipe contre la Sampdoria, ce samedi, pour le compte de la 18e journée de Serie A, le milieu offensif est devenu le seul meilleur buteur de l'histoire des Partenopei avec 116 réalisations. Le Slovaque dépasse ainsi le légendaire Diego Maradona, qui avait inscrit 115 buts entre 1984 et 1991.