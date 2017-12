OHOD SC Boulaouidet et Khoualed présentés à la presse

Les deux joueurs algériens Mohamed Boulaouidet (27 ans, ex-NAHD) et Nacereddine Khoualed (31 ans, ex-USMA) ont été présentés hier à la presse saoudienne au lendemain de leurs engagements au profit du club Al Ohod (D1 saoudienne) jusqu'à la fin de la saison. Ces deux joueurs ont passé la traditionnelle visite médicale préalable avec succès avant d'animer une conférence de presse. Le Ohod SC s'algérianise donc de plus en plus. Le club de la ville de Médine, entraîné par Nabil Neghiz et qui compte dans ses rangs l'international Azzedine Doukha, a été renforcé par l'arrivée de ces deux éléments et ajouté deux autres Algériens à son effectif. Le Ohod SC occupe actuellement la 12ème place (sur 14) de la Division 1 saoudienne.