RETOUR DE ARDJI ET BOUDERBAL À L'USMA L'attaquant Kangou à l'essai en attendant Belkaroui

Les milieux offensifs Walid Ardji et Rafik Bouderbal sont de retour à l'USM Alger lors de l'actuel mercato d'hiver, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis avant-hier soir sur son site officiel. Ardji (22 ans) revient à l'USMA après avoir évolué au NA Husseïn Dey sous forme de prêt pendant 18 mois. Le joueur a réalisé une saison pleine en 2016-2017 (26 matchs et deux buts en championnat) mais n'a joué que cinq matchs comme titulaire lors de l'actuel exercice. De son côté, Rafik Bouderbal (30 ans), qui semblait avoir quitté le club définitivement il y a un an, effectue un retour inattendu, puisque celui qui avait paraphé un contrat de trois ans avec l'USMA en juillet 2016, est resté inactif pendant 12 mois. Dans le souci de renforcer le compartiment offensif de l'équipe, le club a annoncé la mise à l'essai de l'international congolais Kangou Beragin Ronel Belmondo

(21 ans), qui évoluait chez les Diables Noirs (Div. 1 congolaise). Le staff technique dirigé par l'entraîneur Miloud Hamdi «évaluera le niveau du joueur dans les jours à venir», a précisé la même source. Par ailleurs, le défenseur international algérien de Moreirense (Div. 1 portugaise) Hicham Belkaroui (27 ans) pourrait remplacer Nacereddine Khoualed, parti rejoindre le club saoudien de Ohod dirigé par l'Algérien Nabil Neghiz. Pour meubler la mini-trêve qu'observe le championnat, l'USMA a entamé hier un stage à l'hôtel Dar Diaf de Chéraga (Alger) qui s'étalera jusqu'à mardi prochain avec un programme biquotidien. Le club algérois a bouclé la première partie de la saison à la 3e place avec 26 points, à cinq longueurs du leader, le CS Constantine.