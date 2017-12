TRI-NATIONS MAGHREB DE RUGBY Défaite de l'Algérie face au Maroc en finale

La sélection algérienne de rugby s'est inclinée, avant-hier, face à son homologue marocaine sur le score de 13 à 20 (mi-temps: 6-3), en match comptant pour la 3e et dernière journée du tournoi tri-nations Maghreb disputé à Oujda (Maroc) du 17 au 23 décembre. A la faveur de ce succès, les Marocains, invaincus dans le tournoi, remportent la deuxième édition du tri-nations Maghreb devant les Algériens, alors que les Tunisiens terminent sur la 3e marche du podium. L'Algérie avait battu la Tunisie (36-13), lors de la deuxième journée disputée mercredi, rappelle-t-on. Le tournoi tri-nations Maghreb est organisé à tour de rôle par l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Rugby Afrique a désigné des arbitres internationaux pour diriger les matchs et a prévu en marge de ce tournoi une formation d'arbitres encadrée par l'ancien international français, Salem Attalah.