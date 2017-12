CHALLENGE CROSS DE LA SOUMMAM Mansour Haraoui remporte la 37e édition

Par Boualem CHOUALI -

Une édition qui a été marquée par une organisation irréprochable digne des grands rendez-vous d'athlétisme

Plus de mille (1010) athlètes venus de 15 wilayas du pays ont pris part à cette nouvelle édition.

Le traditionnel challenge cross de la Soummam était au rendez-vous avant-hier samedi dans l'incontournable site de cross country sis à Acherchour dans la commune de Boukhelifa. Un site merveilleux qui incite à la course les plus hésitants parmi les spectateurs. C'est dire que pour les coureurs professionnels il s'est classé parmi les meilleurs, sinon le préféré des athlètes des courses, notamment dans la catégorie des demi-fond. Plus de mille (1010) athlètes venus de 15 wilayas du pays ont pris part à cette nouvelle édition. Une édition qui a été rehaussée par la présence en force des membres de la FAA, du DJS, des élus de l'APC de Béjaïa, de l'APC de Boukhelifa et celle de Tichy ainsi que la grande famille sportive locale. Une édition qui a été aussi marquée par une organisation irréprochable digne des grands rendez-vous d'athlétisme que seules les grandes nations en la matière peuvent réussir, grâce à l'abnégation, au savoir-faire ainsi qu'aux efforts consentis par les membres de la ligue d'athlétisme de Béjaïa qui n'ont rien laissé au hasard «entre nous et le challenge cross de la Soummam c'est une grande histoire d'amour avant tout. C'est notre bébé, notre enfant et notre vie car ça n'a pas été facile pour nous à son lancement en 1981. Dieu merci, grâce à une équipe dévouée et engagée, nous sommes arrivés à faire de ce challenge une station incontournable du cross contry au niveau national», nous déclare avec beaucoup d'émotion Messaoudi El Djoudi l'une des icônes de l'athlétisme de la Soummam. Même son de cloche chez Nordine Medour, président de la ligue de wilaya d'athlétisme qui n'a pas caché ses satisfactions à la fin des courses «Dieu merci, nous avons relevé le défi de cette nouvelle édition comme à chaque fois grâce à une équipe engagée et surtout dévouée. Notre devoir en qualité d'éducateur, d'organisateur et surtout d'acteur nous l'accomplissons comme il se doit, mais le manque de moyens nous laisse parfois sur notre faim. J'espère que nos autorités vont nous accorder plus d'importance à l'avenir pour développer davantage notre athlétisme» sur tous les plans c'est notre 37ème édition, c'est toute une histoire. Concernant le volet technique, six courses ont été au programme de cette nouvelle édition du challenge cross de la Soummam. La première course était celle des Benjamines remportée par Ibtissa Zaouche (ARBA), alors chez les garçons c'est Mohamed Saïd Kouadri (CA Bouira) qui s'est offert la première place. Chez les minimes Ryma Saïdani (ARBA) et Sadaoui Abdelkader (ACSA) ont décroché les deux premières places chez les filles et les garçons respectivement. Dans la catégorie des cadets ce sont les deux athletes Chibah Nawel (Aït Aïssi), chez les filles et Touati Abdeslam chez les garçons qui ont remporté les deux premières places. Chez les juniors garçons, Dou Abdenasser (CSTH El Oued) remporte la première place devançant Bassi Oussama (O Kechida) et Kadi Bouchakour (ASP Chlef). Chez les juniors filles, c'est Wiam Kheroubi (CRB Tacheta) qui décroche la première place suivi de Bouchera Amiche (MS Cherchell) et de Ahlem Ayeb (JSH Missif). Dans la catégorie des seniors dames, c'est l'indétrônable Kenza Dahmani (NCBBA) qui s'est adjugée le titre pour la quatrième fois de suite suivie de Malika Bendarbal (ASAPC) et de Nassima Sabour (ASAPC). Quant à la course des seniors hommes, la plus attendue des courses, qui a vu la participation de 97 athlètes pour une distance de 9,6 km, c'est Mansour Haraoui (CREPS) qui a franchi la ligne d'arrivée en premier devançant Abdelghani Bensaâdi (NCBBA) et Amar Dahmane (ASAPC).