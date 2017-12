TODOROV QUITTE LE CR BELOUIZDAD Henkouche, Bouarrata et Zekri approchés

Par Lounès MEBERBECHE -

Trois techniciens pour sortir le Chabab de la crise

C'est lors d'une réunion tenue avant-hier soir entre le président et Todorov que le technicien serbe a finalement accepté de faire une concession sur le plan financier.

Ayant bouclé la phase aller du championnat de Ligue 1 Mobilis à la 10e place avec 18 points, le CR Belouizdad a vécu une première partie de saison des plus mouvementées. La crise financière a enfoncé le Chabab qui s'est retrouvé face à des difficultés qui ont détruit les ambitions du club algérois et surtout sa stabilité et son rendement sportif. Cette crise a fini par toucher le staff technique, après les multiples grèves des joueurs qui réclamaient leur dû. En effet, n'ayant pas trouvé le moyen de redresser la situation de l'équipe, la direction du club a décidé de sacrifier l'entraîneur en chef, Ivica Todorov, qui, selon notre source, a trouvé un accord à l'amiable pour quitter le navire des Rouge et Blanc. C'est lors d'une réunion tenue avant-hier soir entre le président et Todorov que le technicien serbe a finalement accepté de faire une concession sur le plan financier. C'est ainsi qu'il a convenu avec Bouhafs de percevoir deux mois de salaire et demi, soit une somme avoisinant les 30.000 euros, pour procéder à la résiliation de son contrat et permettre à la direction d'engager un nouvel entraîneur. Mais ce désormais ex-coach du CRB n'a pas pour autant quitté son poste sur le champ, puisqu'il a exigé d'être payé en totalité avant de s'envoler vers son pays, ce qui l'a amené à poursuivre sa mission lors des séances d'entraînements de cette semaine. De ce fait, le Serbe était présent avant-hier lors de l'entame du stage du CRB à Tipasa, où l'équipe est en regroupement pour quelques jours. Finalement, ce fut la dernière séance hier de l'ancien coach du WA Tlemcen qui a tenu à saluer ses joueurs et les membres de son staff avec les larmes aux yeux, en attendant sa régularisation. Le CR Belouizdad est devenu ainsi le neuvième club de l'élite à changer d'entraîneur suite au départ du technicien serbe. Pour le remplacer, plusieurs noms sont cités autour de la direction de Bouhafs, entre autres Mohamed Henkouche, Rachid Bouarrata et enfin Noureddine Zekri. Ces trois techniciens auraient été approchés par les dirigeants du CRB en attendant de trancher sur l'identité du coach qui va driver le Chabab lors de la seconde moitié de saison. En attendant cela, la direction belouizdadie a fait appel à son ancien attaquant Saïd Boutaleb pour renforcer le staff technique déjà en place, avec Bensmaïn et le préparateur physique Belhadj. Par ailleurs, les partenaires de Lakroum devront disputer aujourd'hui un match amical au stade du 20-Août 1955 face au leader, le CS Constantine, qui se trouve lui aussi en stage bloqué à Alger, en prévision de son match des 32es de finale de la coupe d'Algérie, samedi prochain contre Bordj Ghriss. En attendant ce rendez-vous, les camarades de Salhi espèrent enfin voir le bout du tunnel avec le paiement de leurs salaires cette semaine, afin de se remettre sur les rails et envisager une meilleure entame de la phase retour.