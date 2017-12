A L'APPROCHE DE L'OUVERTURE DU MERCATO D'HIVER EN EUROPE Les Verts perdent de leur verve

Par Saïd MEKKI -

Slimani et Medjani sont dans la même situation

Nos internationaux connaissent quelques difficultés, certains car ils ne sont pas dans la vision de leurs coachs alors que d'autres ont perdu de leur verve et sont donc délaissés au point où ils veulent bien changer d'air.

Alors que le mercato d'hier est aux portes des clubs européens, des joueurs de l'Equipe nationale sont en difficulté en clubs. D'aucuns savent que ces clubs ne cherchent que la «rentabilité» quitte à se séparer même de leurs «vedettes». Or, nos internationaux connaissent quelques difficultés, certains car ils ne sont pas dans la vision de leurs coachs alors que d'autres ont perdu de leur verve et sont donc délaissés au point où ils veulent bien changer d'air. Quant à d'autres, tel le plus illustratif, à savoir Raïs M'Bolhi qui, souffre depuis des années de l'instabilité dans les différents clubs où il s'est engagé. Depuis qu'il a résilié son contrat avec Rennes, M'Bolhi a déjà perdu sa place dans la sélection de Rabah Madjer. Il doit donc d'abord se retrouver un club puis reprendre ses entraînements avec le nouveau club et enfin espérer, peut-être, que Madjer et son staff aient une envie de le convoquer de nouveau pour cette sélection à qui, il faut convenir, il a tout donné. Il ne faut donc pas du tout être ingrat. Car, en voyant un Chaouchi qui n'est pas titularisé dans son équipe pourtant pas aussi «professionnelle» que les clubs européens, à savoir le MCA et qui est régulièrement convoqué par Madjer, il faut bien se poser des questions sur des choix pareils. De son côté, le coach de l'AS Monaco, Jardim veut réduire son effectif et Rachid Ghezzal se doit donc de se préparer au mercato pour trouver une autre formation pour d'abord poursuivre sa carrière et ensuite reprendre sa place au sein des Verts du trio Madjer-Ighil-Menad. Pour sa part, Hichem Belkaroui, qui joue actuellement au Portugal à Moreirense pourrait bien rebondir en Algérie puisqu'il est annoncé à l'USM Alger. Il devrait selon des informations du côté des Rouge et Noir, remplacer Nacereddine Khoualed parti en Arabie saoudite. Carl Medjani, lui, est aussi en difficulté en Turquie et il doit donc au plus vite trouver un autre club pour espérer retrouver et sa titularisation en club et sa place au sein des Verts. Liasine Cadamuro vient de résilier son contrat avec Servette de Genève et il devrait lui aussi se chercher une autre formation pour poursuivre sa carrière afin de la terminer, pourquoi pas, en quittant les Verts par la grande porte. Essaïd Belkalem, lui, est sans club, il est même annoncé dans des équipes algériennes, mais rien de concret pour ce défenseur capable de donner le plus à la sélection algérienne. Ramy Bensebaini continue de chauffer le banc de son club et c'est tout aussi valable pour Sabri Lamouchi. C'est dire que gagner sa place de titulaire dans un club européen n'est pas facile. Bologne a montré son envie de vendre Saphir Taïder au moment où Idriss Saâdi n'a pas encore trouvé ses marques au sein de son équipe Strasbourg. Abdelmoumen Djabou, très convoité en Algérie est annoncé à l'ES Sahel où son ex-coach de l'ES Sétif, Kheireddine Madoui voudrait le récupérer alors qu'il est bien libre de tout engagement. On a évoqué également un futur transfert de Riyad Mahrez, mais avec les bonnes prestations qu'il fait, on ne pense pas du tout que son coach serait d'accord. Par contre, pour Islam Slimani, c'est déjà fait. Le coach a bien montré qu'il peut se passer de l'attaquant des Verts. Watford s'est bien manifesté pour arracher les services de l'international algérien. Mais, pour le moment rien n'est encore venu concrétiser l'une des propositions qu'il a eues pour ne pas dire les contacts qui s'intéressent à lui. Même Yacine Brahimi qui est bien dans son club portugais est convoité par plusieurs clubs dont le grand Bayern Munich qui veut l'enrôler pour remplacer Franc Ribery. La liste est encore longue, mais le mercato n'a pas encore débuté et il faut donc attendre les jours qui viennent pour voir comment les internationaux algériens vont-ils s'en sortir pour trouver un nouveau club ou carrément s'en remettre au bon vouloir de leurs coachs respectifs actuels... A noter que pour le mercato, en France, Angleterre, Italie, Allemagne, Ecosse, Grèce et Espagne c'est du 1er au 31 janvier 2017 à 23h59. Au Portugal du 3 janvier au 2 février 2017 à 00-59 et en Turquie du 5 janvier au 1er février 2017 à 22h59.