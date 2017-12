Nouvelles des Fédérations sportives



Athlétisme

L'Académie de Mayence d'athlétisme va organiser un stage de formation s'étalant du 1er juin 2018 au 31 juillet 2019 dans le cadre d'un partenariat algéro-allemand. A cet effet, le ministère de la Jeunesse et des Sports a invité les personnes intéressées par cette formation à déposer leurs dossiers de candidature au niveau du siège de la Fédération algérienne d'athlétisme avant-hier soir.



Taekwondo

En prévision des Jeux africains de la jeunesse, prévus en juillet 2018 à Alger et des Championnats du monde juniors, un stage de pré-sélection des athlètes en kyorugi (combat) des catégories U17 et U15 se déroule hier et aujourd'hui à Bouira.



Sport et travail

Le bureau exécutif de la Fédération algérienne de sport et travail se réunira demain à El Tarf avec plusieurs sujets à l'ordre du jour, dont un point sur la situation relative aux préparatifs des Jeux sportif nationaux et la préparation de la première édition des Jeux africains de sport et travail prévue à Dakar (Sénégal).



Volley-ball

Une formation d'une journée au profit des arbitres de la Fédération algérienne de volley-ball s'est tenue samedi à Sétif avec la participation de 22 stagiaires.