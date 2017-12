ABDELMOUMEN DJABOU "Priorité pour l'ES Sétif"

Le meneur international de l'ES Sétif, Abdelmoumène Djabou, a affirmé avant-hier que la priorité est accordée durant l'actuel mercato, au club sétifien si un accord est conclu avec la direction. Dans sa déclaration, Djabou a indiqué avoir fait des propositions «raisonnables, logiques et réalisables» à la direction de l'Entente et attend sa réponse «pour ce dimanche ou demain lundi». A défaut d'une réponse favorable, il affirme qu'il sera contraint à penser au changement indiquant avoir demandé à percevoir des droits antérieurs. Le même joueur dont le contrat le liant à l'ESS arrivera à terme le 15 janvier prochain a indiqué avoir reçu plusieurs offres de certains clubs algériens de Ligue 1 ainsi que de clubs étrangers.