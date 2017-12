BOUGHRARA, COACH DU CABBA "Notre mercato d'hiver est de qualité"

Le CA Bordj Bou Arréridj a effectué durant ce mercato hivernal «un recrutement de qualité» qui aura un effet «positif» durant la phase retour et «exaucera le voeu des supporters d'accéder parmi l'élite», a affirmé avant-hier l'entraîneur du club Liamine Boughrara. Les deux nouvelles recrues sont le milieu offensif Sofiane Bouteba (NA Hussein Dey) et l'attaquant Ahmed Messaadia (Olympique Médéa), a précisé le coach qui annonce la finalisation dans les prochaines heures par la direction du club de l'accord avec l'un des deux attaquants Bilal Mebarki (USM El Harrach) et Faouzi Bourenane (USM Alger). Ce sont d'excellents joueurs qui ont de l'expérience, a soutenu le technicien du CABBA qui a qualifié «d'excellente» la phase aller terminée avec 25 points considérant que le club dispose d'un groupe cohérent capable de jouer la carte de l'accession. Concernant le match de 32es tour de la coupe d'Algérie prévu vendredi prochain à El Khroub contre l'AS Aïn M'lila, l'actuel leader de Ligue 2, Boughrara a indiqué «que cette rencontre sera difficile et équilibrée» face à un vis-à-vis «défait lors de la précédente journée et qui cherchera à prendre sa revanche». Pour le président du club, Moussa Merzouki, tous les litiges susceptibles de perturber l'opération de transferts ont été réglés permettant à la direction du club de procéder à de nouveaux recrutements durant cette période. Le même dirigeant a salué le grand soutien apporté au club par les autorités de wilaya. Le CABBA poursuit «au grand complet» son stage d'hiver entamé mercredi passé à Bordj Bou Arréridj en prévision de la reprise de la compétition le 5 janvier par un déplacement à Batna pour y affronter le CAB. Le CABBA a terminé la phase aller à la 5ème position avec l'ASO Chlef avec un total de 25 points soit à 6 longueurs derrière le leader l'AS Aïin M'lila et à une longueur du 3e le RC Relizane.