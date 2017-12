CHAMPIONNAT ARABE DE BADMINTON (JUNIORS-SENIORS) Cinq victoires pour l'Algérie lors de la 1ère journée

Les sélections algériennes de badminton ont signé samedi cinq victoires sur le même score (3-0) lors de la première journée du Championnat arabe de la discipline (juniors-seniors) qui se dispute à Nabeul (Tunisie). Les seniors messieurs se sont imposés face à leurs homologues libyens et marocains alors que les dames ont battu le Soudan. Chez les juniors, les Algériens ont dominé les Egyptiens tandis que les filles ont gagné face au pays hôte, la Tunisie. Les sélections nationales, qui ont rallié la Tunisie jeudi, participent à cette échéance avec 6 badistes seniors (3 dames et 3 messieurs) et 6 autres chez les moins de 17 ans. Le président de la Fédération algérienne de badminton (FABa), Messaoud Zoubiri, avait indiqué que l'objectif sera de revenir au pays avec «au moins trois médailles d'or», vu «la forme affichée par ses éléments ces derniers temps et les résultats obtenus lors des différents tournois». Neuf pays participent à ce rendez-vous. Il s'agit du pays organisateur, de l'Algérie, du Maroc, de la Libye, de l'Egypte, du Soudan, du Bahreïn, de l'Arabie saoudite et de la Jordanie.