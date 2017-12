CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE PAR ÉQUIPES DE TENNIS (U12 ET U14) Le club d'Hydra remporte deux titres à Aïn Defla

Le Tennis club d'Hydra (HAC/Alger) a remporté deux titres sur les quatre mis en jeu lors du championnat d'Algérie par équipes U12 et U14 garçons et filles, clôturé samedi soir au Tennis club. La balle jaune (Aïn Defla). Le HAC s'est adjugé la médaille d'or des U12 filles après sa victoire en finale face au Tennis club de Mansourah (Tlemcen) sur le score de 2-1. Chez les garçons, la première place est revenue au Groupement sportif des pétroliers (GSP) qui a battu en finale le Mitidja tennis club de Boufarik (Blida) sur le score de 2-0. Les U14 filles du HAC ont bonifié la moisson de leur club en battant en finale de leur catégorie le RC Boumerdès 2-0. La dernière médaille d'or mise en jeu lors de ce rendez-vous a été remportée par Haï Salem (Oran) qui a dominé le HAC 2-0. «Avant d'aborder cette compétition, on ambitionnait de remporter un titre et d'atteindre deux autres finales. A la fin des courses, nous avons gagné deux titres contre une finale perdue, notre objectif est donc atteint», a indiqué le Directeur technique sportif (DTS) du HAC, Salah Bouzidani. Le DTS s'est dit, par ailleurs, «satisfait» du déroulement de la compétition malgré les conditions météorologiques qui ont retardé le début des matchs. «Il y a eu un petit retard lors de la matinée à cause des conditions météorologiques, sinon, il faut avouer que la compétition s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Je profite de l'occasion pour féliciter la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Aïn Defla et le Tennis club La balle jaune pour l'organisation de cette manifestation», a ajouté le DTS.