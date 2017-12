COUPE D'ALGÉRIE DE CYCLISME La finale des minimes et cadets jeudi à Aïn Touta

La finale de la coupe d'Algérie de cyclisme, prévue jeudi à Aïn Touta (Batna), se déroulera sur une distance de 25 km pour les minimes et 50 km pour les cadets, a annoncé dimanche la Fédération algérienne de la discipline (FAC). «Le départ de la course sera donné à Aïn Touta, à 9h pour les minimes et à 11h pour les cadets» a précisé l'instance fédérale dans un bref communiqué, en annonçant que la caravane passera par six villes avant de revenir à Aïn Touta. La caravane partira en effet de Aïn Touta et passera par El-Ksour, Béni Fedala, Tarkikth, Tahnant, Timahdjart et Tasserghinet, avant de revenir au point de départ. Les minimes et les cadets passeront par les mêmes villes, sauf que le tracé de leurs parcours respectifs sera différent, étant donné que la distance est de 25 km pour les uns et de 50 km pour les autres. La date du 25 décembre a été fixée comme dernier délai pour confirmer l'engagement, mais la FAC a anticipé la participation d'environ 250 coureurs pour l'ensemble des deux catégories d'âge.