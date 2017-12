COUPE D'ALGÉRIE DE SAUT D'OBSTACLES JUNIORS PAR ÉQUIPES L'Etoile de l'Est remporte la 1ère édition

Au terme de cette compétition qui a réuni 28 cavaliers âgés de 15 à 18 ans et chevaux âgés de 5 ans de 6 clubs équestres du pays, les membres de la Fédération équestre algérienne et de l'APC de Sayada de Mostaganem ont procédé à la remise du trophée de Dame coupe à l'équipe sacrée.

Le club hippique «Etoile de l'Est» de Constantine a remporté la première édition de la coupe d'Algérie par équipes juniors de saut d'obstacles, disputée vendredi et samedi au centre équestre de Sayada à Mostaganem, comptant pour la 19e édition du festival équestre du Dahra.

Composé de Boulasbiaat Mounder, Mouhoub Adel, Inal Shaima et Ammour Moncef, le club constantinois a terminé leader du classement final avec un sans-faute, suivi du club équestre de Ouled Fayet Alger avec 4 points de pénalité) et le club équestre «El Assil» de Skikda (4 points).

La 4e place est revenue au club formateur de «l'Etrier Oranais», seule formation à avoir participé avec deux équipes dans cette catégorie.

Le président du club «Etrier Oranais», Zoheir Remili a déclaré «nous avons raté le podium à une barre. Malgré cela, je suis satisfait de la prestation de mes cavaliers. Nous avons fait face à des équipes composées de sélection».

«Nous sommes le seul club qui s'occupe de la formation des jeunes cavaliers sur le plan national. Nous avons plus de 220 jeunes cavaliers et plus de 60 chevaux mis à la disposition de ces jeunes encadrées par des moniteurs diplômés», a-t-il ajouté, rappelant l'exploit réalisé par le jeune cavalier formé à l'Etrier oranais, Fahd Mesbah qui a remporté dernièrement la médaille d'argent lors de la finale du challenge mondial 2017 de la Fédération équestre internationale (FEI). Une première dans l'histoire de l'équitation algérienne.

A rappeler que la coupe d'Algérie seniors par équipes a été remportée par le club Etrier de Casanova de Boufarik. Ce festival équestre de la Dahra, organisée du 14 au 30 décembre par l'association équestre «Fares El-Mostghanemi» en collaboration avec la Fédération équestre algérienne, sera clôturé le week-end prochain avec le déroulement des épreuves de la 1ère coupe d'Algérie cadets par équipes, destinée aux cavaliers âgés de 10 à 14 ans et chevaux de 4 ans sur des obstacles de 1,5 et 1,10 mètre.