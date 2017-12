ES SAHEL Débuts réussis de Madoui

L'ancien entraîneur de l'ES Sétif, Kheireddine Madoui a réussi ses débuts avec son nouveau club, l'Etoile Sportive du Sahel, victorieuse du Stade Gabésien (2-0), en match en retard de la 9ème journée du championnat de la Ligue 1 tunisienne, disputé avant-hier au stade olympique de Sousse. Les buts de l'ESS ont été inscrits par Hamza Lahmer (21e s.p) et Iheb Mskani (53e). Madoui avait résilié à l'amiable son contrat le liant à l'ES Sétif avec lequel il avait remporté lors de la saison écoulée (2016-2017), le titre de champion d'Algérie et animé la finale de la coupe d'Algérie de la même saison remportée, rappelle-t-on, par le CR Belouizdad (1-0 après prolongations). Ce septième succès de la saison permet aux Etoilés de rejoindre l'US Monastir à la troisième place du classement général (23 points) à dix longueurs du leader, l'Espérance Tunis et 5 du dauphin, le CS Sfaxien.