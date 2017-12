GALATASARAY Feghouli passeur face à Goztepe

Pour la première de Fatih Terim, les Stambouliotes n'avaient pas droit à l'erreur face au modeste club de Goztepe. Les coéquipiers de Nabil Ghilas qui était sur le banc ouvrent le score très tôt par un penalty de Jahovic.

Mais Galatasary ne doute pas longtemps et 10 minutes plus tard à la 19e Garry Rodrigues égalise, mais Galatasaray rejoint les vestiaires sur un score de parité. Un résultat qui n'a pas dû plaire à Terim qui a dû remettre les choses en place à la mi-temps.

Dès le retour, Galatasaray, se montre entreprenant, Feghouli, à l'angle de la surface adresse un magnifique centre pour la tête de Oztekin qui donne l'avantage aux Stambouliotes.

A la 70e, Maicon d'un coup franc rajoute le but du 3 à 1. Ghilas est entré à la 81e et s'est octroyé une occasion un tir puissant détourné en corner. Feghouli a réalisé un match plein, avec un apport offensif très intéressant, il est l'un des principaux artisans de cette victoire.

Avec cette victoire, Galatasaray offre une première réussie pour le revenant Terim et prend la place de dauphin à un point seulement d'Istanbul BB.