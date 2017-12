INTER MILAN Spalletti réclame Sergio Ramos et Iniesta

Alors que l'Inter a fini l'année avec deux défaites, contre l'Udinese (1-3) puis Sassuolo (1-0) samedi, Luciano Spalletti a été interrogé sur le mercato. Et l'entraîneur milanais a fait preuve d'un peu d'humour... «Si vous me demandez, alors je vais vous dire. Il y a trois noms que j'aime: Sergio Ramos, Iniesta et Alexis Sanchez. On va travailler sur ces joueurs, OK?», s'est amusé le technicien en conférence de presse, avant de préciser: «Avant que le président ne donne nos véritables ambitions pour le mercato, nous devons rester silencieux. Créer des attentes, comme cela a été fait avant le début de la saison, ce n'est pas bon pour les supporters, les joueurs et l'Inter». Les Nerazzurri ont dépensé environ 80 millions d'euros l'été dernier, en attirant notamment trois recrues à 20 millions, Matias Vecino, Milan Skriniar et Dalbert.