JS SAOURA Trois joueurs étrangers à l'essai

La JS Saoura, dauphine de la Ligue 1 Mobilis, vient d'accueillir trois joueurs étrangers mis à l'essai en vue d'un éventuel recrutement à l'occasion du mercato d'hiver, ouvert le

16 décembre et qui se poursuivra jusqu'au 15 du mois prochain, a-t-on appris de la direction de ce club. Il s'agit du défenseur sénégalais El Hadji Youssoufa Counaté et des attaquants congolais Kassama Siarra et kényan Mohamed Salima Ramadane, a précisé la même source. Les trois joueurs participent actuellement au stage qu'effectue l'équipe du sud-ouest du pays à Oran depuis mercredi dernier. L'entraîneur de la JSS, Foued Bouali, avait l'occasion de jauger les capacités des trois éléments, hier en fin d'après-midi à l'occasion de la rencontre amicale qui opposera les siens face au MC Oran, au stade Ahmed-Zabana. Interdits de recruter des joueurs étrangers lors des deux précédentes saisons, les clubs algériens pensionnaires de la Ligue 1 ont vu cette mesure annulée par le nouveau Bureau fédéral depuis l'intersaison. Ils ont désormais le droit de compter dans leurs rangs deux joueurs étrangers au maximum. Plusieurs formations ont saisi cette aubaine pour engager des joueurs de l'Afrique subsaharienne en particulier, mais rares parmi ces étrangers qui ont réussi à s'illustrer lors de la première partie de la saison. Un état de fait ayant été relevé par le président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj, qui s'est même interrogé, dans des déclarations à la presse le week-end dernier, sur l'utilité de lever l'interdiction de recrutement des joueurs étrangers.