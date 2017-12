PSG Que doit faire Pastore cet hiver?

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois et alors qu'il aurait confié à ses coéquipiers qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain cet hiver, Javier Pastore a démenti l'information, laissant ainsi entendre qu'il pourrait rester au PSG. Mais l'Argentin fait-il vraiment le bon choix selon vous? C'est une petite bombe qu'a lâchée Javier Pastore.

En marge du stage du Paris Saint-Germain au Qatar, l'Argentin a en effet annoncé qu'il n'avait jamais confié à ses coéquipiers qu'il allait partir cet hiver, démentant ainsi les informations du Parisien. «C'est un mensonge de dire que j'ai dit au-revoir à mes partenaires. J'ai toujours pensé à jouer pour ce club et de faire du mieux possible à chaque fois» a expliqué le numéro 27 du PSG, d'après Mundo D. «Lors des derniers matchs, j'ai beaucoup joué et j'en suis content. J'ai encore un an et demi de contrat, et je suis très tranquille.» Mais justement, le chouchou du Parc des Princes fait-il le bon choix en restant à Paris? C'est notre sondage du jour. Car s'il veut vraiment disputer la Coupe du monde avec l'Argentine en juin prochain, Javier Pastore devra bénéficier d'un plus grand temps de jeu. Doit-il donc quitter le Paris Saint-Germain cet hiver, pour se faire remarquer par le staff de l'Albiceleste? Doit-il plutôt rester au PSG et se battre pour une place de titulaire? Il pourrait également décider de rester au club jusqu'à la fin de la saison au moins, avant de s'envoler vers d'autres horizons lors du mercato estival et peut-être profiter de grosses prestations en Coupe du monde, pour viser des top-clubs européens.