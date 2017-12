REAL MADRID Zidane veut Kane et Dele Ali

L'été prochain, le Real Madrid pourrait à nouveau frapper fort sur le mercato. Et deux joueurs de Tottenham seraient des cibles prioritaires. Ces dernières années, le Real Madrid est plutôt discret sur le marché des transferts. Finis les transferts galactiques, place à l'avenir. Les Merengue ont ainsi décidé de miser sur de jeunes talents comme Dani Ceballos, Marcos Llorente, Théo Hernandez ou encore Vinicius Junior afin d'assurer le futur du club déjà assuré pas les Raphael Varane ou Marco Asensio. Mais face à la folie du marché, Florentino Pérez semble également vouloir sa part du gâteau et relancer une campagne de recrutement XXL. Et les regards madrilènes semblent se tourner vers Londres et plus particulièrement Tottenham, équipe en progrès constant depuis plusieurs mois comme l'a démontré sa victoire contre le Real Madrid en Ligue des Champions (3-1). Et parmi les joueurs ayant brillé, deux noms sortent du lot: Dele Ali et Harry Kane. Le meneur de jeu et le buteur ne laissent d'ailleurs pas indifférent Zinedine Zidane qui pourrait demander à Florentino Pérez de faire sauter la banque pour attirer les deux anglais. Malgré tout, Harry Kane resterait la priorité compte tenu du fait que Karim Benzema ne possède que Borja Mayoral comme doublure depuis le départ d'Alvaro Morata.