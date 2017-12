CHAMPIONNATS D'ALGÉRIE DE BOXE (SENIORS) Les militaires se distinguent à Boussaâda

187 pugilistes représentant 29 ligues de wilaya ont pris part aux championnats nationaux de boxe (seniors) qui ont pris fin samedi soir à la salle omnisports de Boussaâda.

Les boxeurs du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM) se sont distingués de fort belle manière en décrochant six titres nationaux aux championnats d'Algérie (seniors), organisés du 17 au 23 décembre à Boussaâda (M'sila).

Les six titres ont été l'oeuvre de Mohamed Yacine Touareg (46 kg), Oussama Mordante (52 kg), Hocine Belhout (69 kg), Mohamed Houmri (81 kg), Mabrouk Boughrara (91 kg) et Hamza Beguerni (+91 kg). Dans la catégorie des 60 kg, Réda Benbaziz du Club akboucien (Béjaïa) a confirmé son statut de boxeur international en allant chercher le titre national sans aucune difficulté, alors que Chemsedine Kramou (Ligue de Sétif) a été sacré dans la catégorie des 64 kg et Azzouz Boudia (Ligue d'Alger) dans la catégorie des 75 kg.

Le boxeur Adem Medj (20 ans), représentant de la communauté algérienne à l'étranger, a été la révélation de ces championnats et peut être considéré comme le futur espoir de la boxe nationale dans les prochaines échéances internationales, notamment les Jeux méditerranéens de juin 2018 à Tarragone (Espagne).

«Nous avons assisté à une démonstration de force de la part d'Adem Medj, un boxeur issu de la communauté algérienne établie à l'étranger qui a remporté tous les combats avant la limite. Jouissant d'une aisance technique sur le ring, ce boxeur peut prétendre à une place en Equipe nationale en vue des prochaines échéances internationales», a déclaré Lyès Latrèche, chargé de la communication à la Fédération algérienne de boxe (FAB).

De leur côté, les pugilistes du GS Pétroliers ont récolté un seul titre national, décroché par Azzouz Boudia (75 kg), bien en deçà des ambitions de cette formation, habituée à jouer les premiers rôles aux championnats d'Algérie de boxe.

«La seule déception vient des boxeurs du GSP qui ont totalement raté leur participation à cet important rendez-vous de la boxe algérienne en décrochant un seul titre national.

Cet évènement permettra au staff technique de choisir les futurs boxeurs de la sélection algérienne des seniors», a-t-il ajouté.

