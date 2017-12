SÉLECTION NATIONALE DES U20 Deux matchs amicaux en Tunisie

Par Saïd MEKKI -

Début du stage de l'EN U20

La sélection nationale U20 s'envolera aujourd'hui à destination de Tunis où elle disputera deux matchs amicaux contre la sélection U20 de Tunisie les 27 et 30 décembre 2017 à 14h30 au stade olympique El Minzah. D'ailleurs, c'est sous la houlette de l'entraîneur, Salim Seba, et de son assistant, Hocine Achiou ainsi que sous la supervision du directeur des Equipes nationales, Boualem Charef que la sélection algérienne a débuté son stage vendredi dernier au Centre technique de Sidi Moussa. C'est en réalité la sélection algérienne U18 qui prépare le championnat d'Afrique U20 de 2019. Son dernier match remonte au mois d'août dernier où cette sélection a disputé son deuxième match amical contre son, homologue d'Arabie saoudite contre laquelle elle avait pris sa revanche. Drivée alors par Abdelkrim Benaouda, alors qu'elle avait perdu son premier match sous le score de 5 à 1 face à la sélection saoudienne en Tunisie, les Algériens ont pris alors leur revanche en gagnant ce deuxième match (3-0). Les joueurs de Benaouda ont fait preuve de beaucoup de maîtrise et de présence tout en réagissant positivement sur le plan physique contrairement à leur premier match. Ce qui se traduit donc par une bonne évolution. Mais, à la suite de la nomination d'une nouvelle direction technique chapeautée par Rabah Saâdane. C'est donc Boualem Charef, directeur des Equipes nationales qui encadre les deux techniciens Seba et Achiou dans cette première sortie des U20 sous leur houlette. «Pour ce stage nous avons convoqué 25 joueurs, mais 24 seulement seront du voyage en Tunisie», indique le coach Seba qui rappelle qu'«en réalité nous avons programmé ce stage auparavant et ironie du sort l'invitation de la Tunisie est tombée à point nommé au moment de ce stage». Concernant l'objectif du stage avec deux rencontres amicales au programme, Seba, précise que «nous allons donc évaluer les joueurs durant les deux matchs amicaux. Et il y aurait également d'autres stages d'évaluation et de prospection pour arriver à un groupe bien soudé au final», indique le coach des U20 dont c'est justement le premier stage. «On est dans la période de prospection qui, pour nous, est nouvelle, mais qui est en réalité bien connue, puisqu'il a déjà travaillé avec l'ancien staff depuis une année. Et ce travail on doit le comptabiliser aussi», indique de son côté le coach adjoint Achiou. L'ex-international algérien poursuit son intervention en déclarant que'«en réalité 80% des joueurs convoqués se connaissent déjà et c'est donc une bonne opportunité pour nous de poursuivre le travail et donc on est obligé d'effectuer une revue de l'effectif avec ce premier stage d'évaluation des joueurs». Comme le coach Seba, Achiou estime que «ces deux matchs nous allons avoir une idée plus précise sur ces joueurs en attendant d'autres stages d'évaluation avec de nouveaux joueurs et c'est après le 4ème stage qu'on pourrait dégager l'ossature de la sélection des U20 après une prospection qui touchera l'ensemble du pays pour qu'ensuite on passe à la préparation proprement dite de notre prochain objectif, à savoir la qualification à la CAN 2019», a conclu le coach adjoint de l'équipe Hocine Achiou. L'approche de la nouvelle équipe avec comme idée principale de poursuivre le travail de l'ancien staff est de bon augure car cela assure au moins la continuité. Reste juste que la FAF doit chercher des matchs amicaux pour cette sélection afin de bien se préparer pour la CAN 2019 où, il ne faut plus que l'Algérie participe pour participer...