BOXING DAY Mourinho craint les blessures

Si la plupart des ligues s'arrêtent entre Noël et le jour de l'An, ce n'est pas le cas en Angleterre où les formations se disputent le Boxing Day le 26 décembre, mais aussi la 19e journée le 23 décembre et la 21 juste avant le 1er janvier. Et ça ne plaît guère à José Mourinho. «Le problème que je vois, c'est la différence entre les équipes. Cela veut dire que les équipes ne travaillent peut-être pas aujourd'hui, qu'elles peuvent être de retour demain pour se préparer pour le jour suivant. Mais ce que j'appelle «les blessures de décembre» dans le foot anglais arrive. Des joueurs quittent le terrain après 15-20 minutes, d'autres ne parviennent pas à tenir pendant 90 minutes», a expliqué Mourinho à l'AFP.